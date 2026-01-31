بودكاست: حكاية نادي السلام في نيويورك | حوار مع رئيسه تشاد حشمي

في هذه الحلقة من بودكاست وجوه وحكايات – Cedar Podcast، نستضيف شاد حشمة، الرئيس الجديد لـ نادي السلام في نيويورك (The Salaam Club of New York)، أحد أعرق المؤسسات الاجتماعية والثقافية العربية في الولايات المتحدة. من باي ريدج – بروكلين، حيث تختلط لهجات الشرق بنبض نيويورك، نغوص في حكاية نادي السلام الذي تأسس عام 1945، وحمل على مدى نحو ثمانية عقود إرث المهاجرين العرب من لبنان وسوريا وسائر الشرق الأوسط، ممن بنوا حضورًا فاعلًا في المجتمع الأميركي.

نتحدث مع شاد حشمة عن:

• تاريخ نادي السلام ودوره في الجالية • روح الانتماء والهوية عبر الأجيال

• العمل الاجتماعي والثقافي والخيري • رؤية القيادة الجديدة لمستقبل النادي

• معنى الحفاظ على الإرث مع مواكبة الزمن حلقة إنسانية تسلّط الضوء على مؤسسة لم تكن مجرد نادٍ، بل مساحة لقاء، وذاكرة جماعية، وجسر يربط الجذور بالمستقبل. 🎙️ إعداد وتقديم: ميشال الزبيدي 📌 تابعوا المزيد من الحلقات على Cedar Podcast – وجوه وحكايات

