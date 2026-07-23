اللوتو 2434 النتائج ونتيجة سحب زيد ٢٤٣٤ الخميس 23 تموز 2026 | الأرقام الفائزة

اللوتو اللبناني 2434 الخميس 23-7-2026

اليكم نتائج سحب اللوتو 2434 اليوم الخميس 23-7-2026 ونتيجة زيد

تعلن إدارة اليانصيب اللبناني مساء 23 تموز 2026 نتيجة سحب اللوتو 2434 وسحب زيد 2434، حيث يتابع الآلاف السحب المباشر أملاً في الفوز بالجائزة الكبرى.

الأرقام الأساسية: 6-8-12-28-36-41

الرقم الإضافي: 31

نتيجة زيد: 42016 :zeeed

موعد السحب: الساعة 7:30 مساءً بتوقيت بيروت.

نصائح مهمة للمشاركين

التحقق من البطاقة فور إعلان نتائج loto 2434 – 23/7/2026 .

. الاحتفاظ بالبطاقة الفائزة في مكان آمن.

متابعة السحوبات السابقة يساعد في اختيار أرقام مدروسة مستقبلاً.

المشاركة ضمن مجموعات قد تزيد فرص الربح.

تحديد ميزانية لعب ثابتة لضمان تجربة ممتعة دون خسائر كبيرة.

طرق متابعة النتائج مباشرة

خدمة الرسائل النصية الخاصة باليانصيب

الموقع الرسمي لليانصيب اللبناني

تغطيتنا على موقع Cedar News وفيسبوك سيدر نيوز facebook

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.