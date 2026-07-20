نتائج اللوتو 2433 ونتيجة سحب زيد الاثنين 20 تموز 2026

مساء اليوم الاثنين، تعلن إدارة اليانصيب اللبناني مساء ٢٠ تموز ٢٠٢٦ نتائج اللوتو 2433 وسحب زيد ، حيث يتابع الآلاف السحب المباشر أملاً في الفوز بالجائزة الكبرى.

الأرقام الأساسية: 6-11-14-19-22-27

الرقم الإضافي: 33

نتيجة زيد: 59262 :zeed

موعد السحب: الساعة 7:30 مساءً بتوقيت بيروت.



نصائح مهمة للمشاركين

التحقق من البطاقة فور إعلان نتائج loto 2433 – 20/7/2026 .

. الاحتفاظ بالبطاقة الفائزة في مكان آمن.

متابعة السحوبات السابقة يساعد في اختيار أرقام مدروسة مستقبلاً.

المشاركة ضمن مجموعات قد تزيد فرص الربح.

تحديد ميزانية لعب ثابتة لضمان تجربة ممتعة دون خسائر كبيرة.



طرق متابعة النتائج مباشرة





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