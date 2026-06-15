اللوتو
اللوتو 2423 نتائج الاثنين 15 حزيران 2026 – الارقام الفائزة
مساء اليوم الاثنين، أعلنت إدارة اليانصيب اللبناني مساء ١٥ حزيران ٢٠٢٦ اللوتو 2423 وسحب زيد ، حيث تابع الآلاف السحب المباشر أملاً في الفوز بالجائزة الكبرى.
الأرقام الأساسية: 2 – 3 – 7 – 11 – 16 – 27
الرقم الإضافي: 8
نتيجة زيد: 46202 :zeed
سياحة لبنان
موعد السحب: الساعة 7:30 مساءً بتوقيت بيروت.
نصائح مهمة للمشاركين
- التحقق من البطاقة فور إعلان نتائج loto 2423 – 6/15/2026.
- الاحتفاظ بالبطاقة الفائزة في مكان آمن.
- متابعة السحوبات السابقة يساعد في اختيار أرقام مدروسة مستقبلاً.
- المشاركة ضمن مجموعات قد تزيد فرص الربح.
- تحديد ميزانية لعب ثابتة لضمان تجربة ممتعة دون خسائر كبيرة.
طرق متابعة النتائج مباشرة
- الموقع الرسمي لليانصيب اللبناني
- تغطيتنا الحصرية على موقع Cedar News
- خدمة الرسائل النصية الخاصة باليانصيب
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