اللوتو

اللوتو 2423 نتائج الاثنين 15 حزيران 2026 – الارقام الفائزة

Published: 59 minute ago
اللوتو 2423 نتائج الاثنين 15 حزيران 2026 – الارقام الفائزة
نتائج اللوتو 2423 ونتيجة سحب زيدالاثنين 15 حزيران 2026

مساء اليوم الاثنين، أعلنت إدارة اليانصيب اللبناني مساء ١٥ حزيران ٢٠٢٦ اللوتو 2423 وسحب زيد ، حيث تابع الآلاف السحب المباشر أملاً في الفوز بالجائزة الكبرى.

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الأرقام الأساسية: 2 – 3 – 7 – 11 – 16 – 27

الرقم الإضافي: 8

نتيجة زيد: 46202 :zeed

سياحة لبنان

موعد السحب: الساعة 7:30 مساءً بتوقيت بيروت.
نصائح مهمة للمشاركين

  • التحقق من البطاقة فور إعلان نتائج loto 2423 – 6/15/2026.
  • الاحتفاظ بالبطاقة الفائزة في مكان آمن.
  • متابعة السحوبات السابقة يساعد في اختيار أرقام مدروسة مستقبلاً.
  • المشاركة ضمن مجموعات قد تزيد فرص الربح.
  • تحديد ميزانية لعب ثابتة لضمان تجربة ممتعة دون خسائر كبيرة.

طرق متابعة النتائج مباشرة

  • الموقع الرسمي لليانصيب اللبناني
  • تغطيتنا الحصرية على موقع Cedar News
  • خدمة الرسائل النصية الخاصة باليانصيب

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Published: 59 minute ago
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