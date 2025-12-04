نتائج اللوتو 2372 الخميس 4-12-2025 ونتيجة سحب زيد

الأرقام الـ ٦ الأساسية: 1-2-7-13-24-29

الرقم الإضافي: 11

نتيجة زيد ، Zeed 82993

”هذه النتائج غير رسمية”

ويمكن للراغبين بمتابعة سحب loto 2372 لحظة بلحظة والتحقّق من بطاقاتهم الاستعانة بالخدمات التالية:

وفي انتظار الإعلان عن الأرقام الرابحة، يبقى السؤال الأبرز:

من سيحمل لقب الفائز الجديد؟

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.