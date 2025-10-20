نتائج اللوتو 2359 اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 ونتيجة سحب زيد

نتائج اللوتو 2359 اليوم الاثنين 20-202925

الاعلان مساء اليوم الاثنين عن نتائج اللوتو 2359 في السحب الذي يجرى بتاريخ 20 أكتوبر 2025، حيث يتم الكشف عن الأرقام الرابحة خلال البث المباشر.

ويشهد السحب loto 2355 و zeed متابعة واسعة من اللبنانيين الذين يأملون في الفوز بالجائزة الكبرى وتغيير حياتهم نحو الأفضل.

🟨 الأرقام الرابحة في سحب اللوتو 2359

الأرقام الأساسية: 4 – 12 – 29 – 30 -31 – 41

الرقم الإضافي: 33

نتيجة زيد zeed: 74297

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.