اللوتو
نتائج اللوتو 2359 اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 ونتيجة سحب زيد
الاعلان مساء اليوم الاثنين عن نتائج اللوتو 2359 في السحب الذي يجرى بتاريخ 20 أكتوبر 2025، حيث يتم الكشف عن الأرقام الرابحة خلال البث المباشر.
ويشهد السحب loto 2355 و zeed متابعة واسعة من اللبنانيين الذين يأملون في الفوز بالجائزة الكبرى وتغيير حياتهم نحو الأفضل.
🟨 الأرقام الرابحة في سحب اللوتو 2359
الأرقام الأساسية: 4 – 12 – 29 – 30 -31 – 41
الرقم الإضافي: 33
نتيجة زيد zeed: 74297
🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.