نتائج اللوتو اللبناني 2354: أرقام سحب الخميس 2 تشرين الأول 2025

Published: 20 hours ago
اللوتو 2354

أُجري مساء اليوم الخميس 2 تشرين الأول 2025 السحب رقم 2354 من اللوتو اللبناني بإشراف إدارة اليانصيب الوطني، حيث تم الإعلان عن الأرقام الفائزة مباشرة على الهواء عبر قناة LBCI.

شهد السحب متابعة واسعة من اللاعبين الذين يترقبون حظوظهم أسبوعًا بعد آخر، وسط آمال بربح الجائزة الكبرى. وقد جاءت نتائج السحب كالآتي:

  • الأرقام الرابحة: 3-10-25-31-37-42
  • الرقم الإضافي (Bonus): 16
  • نتيجة سخب زيد: 03010

ودعت إدارة اللوتو الفائزين إلى مراجعة المراكز المعتمدة أو الموقع الرسمي للتحقق من البطاقات وتثبيت الجوائز المستحقة. كما أكدت أنّ السحب المقبل سيُجرى يوم الإثنين 6 تشرين الأول 2025، مع تجديد الفرصة أمام المشاركين للفوز بملايين الليرات.

اللوتو اللبناني لا يزال يحظى بإقبال واسع، إذ يعتبر بالنسبة للكثيرين حلمًا بفتح أبواب جديدة نحو حياة أفضل.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

