اللوتو 2390 نتائج الخميس 5 شباط 2026 – الارقام الرابحة

اليوم الخميس، اعلنت إدارة اليانصيب اللبناني مساء 5 شباط 2026 اللوتو 2390 وسحب زيد ٢٣٩٠، حيث تابع الآلاف السحب المباشر أملاً في الفوز بالجائزة الكبرى.

الأرقام الأساسية: 37 – 29 – 25 – 18 – 10 – 1

الرقم الإضافي: 35

نتيجة زيد: 51148 :zeeed

موعد السحب: الساعة 7:30 مساءً بتوقيت بيروت.

نصائح مهمة للمشاركين

التحقق من البطاقة فور إعلان نتائج loto 2390 – 2/5/2026 .

. الاحتفاظ بالبطاقة الفائزة في مكان آمن.

متابعة السحوبات السابقة يساعد في اختيار أرقام مدروسة مستقبلاً.

المشاركة ضمن مجموعات قد تزيد فرص الربح.

تحديد ميزانية لعب ثابتة لضمان تجربة ممتعة دون خسائر كبيرة.



طرق متابعة النتائج مباشرة

خدمة الرسائل النصية الخاصة باليانصيب



الموقع الرسمي لليانصيب اللبناني

تغطيتنا الحصرية على موقع Cedar News

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.