اللوتو 2390 نتائج الخميس 5 شباط 2026 – الارقام الرابحة

Published: 14 hour ago
اللوتو 2390 نتائج الخميس 5 شباط 2026 – الارقام الرابحة

اليوم الخميس، اعلنت إدارة اليانصيب اللبناني مساء 5 شباط 2026 اللوتو 2390 وسحب زيد ٢٣٩٠، حيث تابع الآلاف السحب المباشر أملاً في الفوز بالجائزة الكبرى.
الأرقام الأساسية: 37 – 29 – 25 – 18 – 10 – 1

الرقم الإضافي: 35

نتيجة زيد: 51148 :zeeed

موعد السحب: الساعة 7:30 مساءً بتوقيت بيروت.
نصائح مهمة للمشاركين

  • التحقق من البطاقة فور إعلان نتائج loto 2390 – 2/5/2026.
  • الاحتفاظ بالبطاقة الفائزة في مكان آمن.
  • متابعة السحوبات السابقة يساعد في اختيار أرقام مدروسة مستقبلاً.
  • المشاركة ضمن مجموعات قد تزيد فرص الربح.
  • تحديد ميزانية لعب ثابتة لضمان تجربة ممتعة دون خسائر كبيرة.

طرق متابعة النتائج مباشرة

خدمة الرسائل النصية الخاصة باليانصيب

الموقع الرسمي لليانصيب اللبناني

تغطيتنا الحصرية على موقع Cedar News

