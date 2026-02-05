اللوتو
اللوتو 2390 نتائج الخميس 5 شباط 2026 – الارقام الرابحة
اليوم الخميس، اعلنت إدارة اليانصيب اللبناني مساء 5 شباط 2026 اللوتو 2390 وسحب زيد ٢٣٩٠، حيث تابع الآلاف السحب المباشر أملاً في الفوز بالجائزة الكبرى.
الأرقام الأساسية: 37 – 29 – 25 – 18 – 10 – 1
الرقم الإضافي: 35
نتيجة زيد: 51148 :zeeed
موعد السحب: الساعة 7:30 مساءً بتوقيت بيروت.
نصائح مهمة للمشاركين
- التحقق من البطاقة فور إعلان نتائج loto 2390 – 2/5/2026.
- الاحتفاظ بالبطاقة الفائزة في مكان آمن.
- متابعة السحوبات السابقة يساعد في اختيار أرقام مدروسة مستقبلاً.
- المشاركة ضمن مجموعات قد تزيد فرص الربح.
- تحديد ميزانية لعب ثابتة لضمان تجربة ممتعة دون خسائر كبيرة.
طرق متابعة النتائج مباشرة
خدمة الرسائل النصية الخاصة باليانصيب
الموقع الرسمي لليانصيب اللبناني
تغطيتنا الحصرية على موقع Cedar News
