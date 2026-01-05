اللوتو

اللوتو 2381 نتائج الاثنين 5 كانون الثاني 2026 – الأرقام الفائزة

Published: 3 hours ago
نتائج اللوتو 2381: إعلان السحب يوم الاثنين 5 كانون الثاني 2026

مساء اليوم الاثنين، أعلنت إدارة اليانصيب اللبناني مساء 5 كانون الثاني 2026 نتائج اللوتو 2381 وسحب زيد 2381، حيث تابع الآلاف السحب المباشر أملاً في الفوز بالجائزة الكبرى.

الأرقام الفائزة في اللوتو اللبناني 2381

الأرقام الأساسية: 2 – 9 – 26 – 33 – 36 – 41

الرقم الإضافي: 7

نتيجة زيد: 73172 :zeed

موعد السحب: الساعة 7:30 مساءً بتوقيت بيروت.
نصائح مهمة للمشاركين

  • التحقق من البطاقة فور إعلان نتائج loto 2381.
  • الاحتفاظ بالبطاقة الفائزة في مكان آمن.
  • متابعة السحوبات السابقة يساعد في اختيار أرقام مدروسة مستقبلاً.
  • المشاركة ضمن مجموعات قد تزيد فرص الربح.
  • تحديد ميزانية لعب ثابتة لضمان تجربة ممتعة دون خسائر كبيرة.

طرق متابعة النتائج مباشرة

  • الموقع الرسمي لليانصيب اللبناني
  • تغطيتنا الحصرية على موقع Cedar News
  • خدمة الرسائل النصية الخاصة باليانصيب

