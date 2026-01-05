اللوتو
اللوتو 2381 نتائج الاثنين 5 كانون الثاني 2026 – الأرقام الفائزة
نتائج اللوتو 2381: إعلان السحب يوم الاثنين 5 كانون الثاني 2026
مساء اليوم الاثنين، أعلنت إدارة اليانصيب اللبناني مساء 5 كانون الثاني 2026 نتائج اللوتو 2381 وسحب زيد 2381، حيث تابع الآلاف السحب المباشر أملاً في الفوز بالجائزة الكبرى.
الأرقام الفائزة في اللوتو اللبناني 2381
الأرقام الأساسية: 2 – 9 – 26 – 33 – 36 – 41
الرقم الإضافي: 7
نتيجة زيد: 73172 :zeed
موعد السحب: الساعة 7:30 مساءً بتوقيت بيروت.
نصائح مهمة للمشاركين
- التحقق من البطاقة فور إعلان نتائج loto 2381.
- الاحتفاظ بالبطاقة الفائزة في مكان آمن.
- متابعة السحوبات السابقة يساعد في اختيار أرقام مدروسة مستقبلاً.
- المشاركة ضمن مجموعات قد تزيد فرص الربح.
- تحديد ميزانية لعب ثابتة لضمان تجربة ممتعة دون خسائر كبيرة.
طرق متابعة النتائج مباشرة
- الموقع الرسمي لليانصيب اللبناني
- تغطيتنا الحصرية على موقع Cedar News
- خدمة الرسائل النصية الخاصة باليانصيب
🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.