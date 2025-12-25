اللوتو 2378 نتائج الخميس 25-12-2025 ونتيجة سحب زيد

اليكم ارقام السحب و نتائج اللوتو 2378 و نتيجة زيد، الخميس 25-12-2025

الأرقام الـ ٦ الأساسية: 2 – 5 – 21 – 27 – 38 – 40

الرقم الإضافي: 20

نتيجة زيد ، Zeed 72062

”هذه النتائج غير رسمية”

ويمكن للراغبين بمتابعة سحب loto 2378 لحظة بلحظة والتحقّق من بطاقاتهم الاستعانة بالخدمات التالية:

الموقع الرسمي لليانصيب اللبناني

تغطيتنا المباشرة عبر Cedar News

خدمة الرسائل النصية الخاصة باليانصيب

