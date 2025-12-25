اللوتو
اللوتو 2378 نتائج الخميس 25-12-2025 ونتيجة سحب زيد
اليكم ارقام السحب و نتائج اللوتو 2378 و نتيجة زيد، الخميس 25-12-2025
الأرقام الـ ٦ الأساسية: 2 – 5 – 21 – 27 – 38 – 40
الرقم الإضافي: 20
نتيجة زيد ، Zeed 72062
”هذه النتائج غير رسمية”
ويمكن للراغبين بمتابعة سحب loto 2378 لحظة بلحظة والتحقّق من بطاقاتهم الاستعانة بالخدمات التالية:
الموقع الرسمي لليانصيب اللبناني
تغطيتنا المباشرة عبر Cedar News
خدمة الرسائل النصية الخاصة باليانصيب
بانتظار الإعلان عن الأرقام الرابحة في loto 2378 ، يبقى السؤال:
من سيحمل لقب الفائز الليلة؟
