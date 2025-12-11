اللوتو

اللوتو 2374 نتائج الخميس 11-12-2025 ونتيجة سحب زيد

اللوتو 2374 نتائج الخميس 11-12-2025 ونتيجة سحب زيد
نتائج اللوتو اللبناني 2374 الخميس 11 كانون الاول 2025 ونتيجة سحب لعبة زيد

ارقام السحب و نتائج اللوتو 2374 و نتيجة زيد، الخميس 11-12-2025
الأرقام الـ ٦ الأساسية: 9 – 11 – 12 – 14 – 22 – 40

الرقم الإضافي: 15

نتيجة زيد ، Zeed 11855

”هذه النتائج غير رسمية”

ويمكن للراغبين بمتابعة سحب loto 2374 لحظة بلحظة والتحقّق من بطاقاتهم الاستعانة بالخدمات التالية:

الموقع الرسمي لليانصيب اللبناني
تغطيتنا المباشرة عبر Cedar News
خدمة الرسائل النصية الخاصة باليانصيب

وفي انتظار الإعلان عن الأرقام الرابحة في loto 2374 ، يبقى السؤال الأبرز:

من سيحمل لقب الفائز الجديد؟

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: 4 hours ago
