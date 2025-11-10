اللوتو
نتائج اللوتو 2365 اليوم الاثنين 10 تشرين الثاني 2025 – الأرقام الفائزة
تعلن إدارة اليانصيب اللبناني اليوم الاثنين 10 تشرين الثاني 2025 عن نتائج اللوتو 2365، وسحب زيد ٢٣٦٥ حيث يتابع آلاف اللاعبين السحب المباشر على أمل الفوز بالجائزة الكبرى.
⏰ موعد السحب: 7:30 مساءً بتوقيت بيروت
الأرقام الفائزة في اللوتو اللبناني 2365
🔢 الأرقام الأساسية: 6 – 9 – 14 – 22 – 31 – 40
🔹 الرقم الإضافي: 17
🔹 نتيجة Zeed: 34502
نصائح مهمة للمشاركين
- تحقق من بطاقتك فور إعلان نتائج اللوتو 2365.
- احتفظ بالبطاقة الفائزة في مكان آمن.
- متابعة السحوبات السابقة تساعد على اختيار أرقامك المستقبلية.
- المشاركة ضمن مجموعات تزيد فرص الفوز.
- حدد ميزانية محددة للعب لضمان تجربة ممتعة دون خسائر كبيرة.
طرق متابعة النتائج مباشرة
- الموقع الرسمي لليانصيب اللبناني
- تغطيتنا الحصرية على موقع Cedar News
- خدمة الرسائل النصية الخاصة باليانصيب
