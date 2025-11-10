اللوتو

نتائج اللوتو 2365 اليوم الاثنين 10 تشرين الثاني 2025 – الأرقام الفائزة

Published: 10 hours ago
 تعلن إدارة اليانصيب اللبناني اليوم الاثنين 10 تشرين الثاني 2025 عن نتائج اللوتو 2365، وسحب زيد ٢٣٦٥ حيث يتابع آلاف اللاعبين السحب المباشر على أمل الفوز بالجائزة الكبرى.

⏰ موعد السحب: 7:30 مساءً بتوقيت بيروت

الأرقام الفائزة في اللوتو اللبناني 2365

🔢 الأرقام الأساسية: 6 – 9 – 14 – 22 – 31 – 40
🔹 الرقم الإضافي: 17
🔹 نتيجة Zeed: 34502

نصائح مهمة للمشاركين

  • تحقق من بطاقتك فور إعلان نتائج اللوتو 2365.
  • احتفظ بالبطاقة الفائزة في مكان آمن.
  • متابعة السحوبات السابقة تساعد على اختيار أرقامك المستقبلية.
  • المشاركة ضمن مجموعات تزيد فرص الفوز.
  • حدد ميزانية محددة للعب لضمان تجربة ممتعة دون خسائر كبيرة.

طرق متابعة النتائج مباشرة

  • الموقع الرسمي لليانصيب اللبناني
  • تغطيتنا الحصرية على موقع Cedar News
  • خدمة الرسائل النصية الخاصة باليانصيب

