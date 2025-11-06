اللوتو
نتائج اللوتو 2364 الخميس 6-11-2025 ونتيجة سحب زيد
تعلن مساء اليوم الخميس نتائج سحب اللوتو 2364 ، وسط ترقّب كبير من المشاركين في مختلف المناطق في لبنان، بسبب ارتفاع قيمة المبالغ المتراكمة.
وكالعادة، نعرض تفاصيل السحب بشكل مباشر وسط تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.
🟨 ارقام السحب الرابحة في ونتائج اللوتو 2364
الأرقام الـ ٦ الأساسية: 6 – 8 – 20 – 25 – 34 – 41
الرقم الإضافي: 32
نتيجة زيد ، Zeed 07651
“ان هذه النتائج غير رسمية”
يمكنك التحقق من نتيجتك عبر:
- الموقع الرسمي لليانصيب اللبناني.
- تغطيتنا المباشرة عبر Cedar News.
- خدمة الرسائل النصية الخاصة باليانصيب
