نتائج اللوتو 2364 الخميس 6-11-2025 ونتيجة سحب زيد

تعلن مساء اليوم الخميس نتائج سحب اللوتو 2364 ، وسط ترقّب كبير من المشاركين في مختلف المناطق في لبنان، بسبب ارتفاع قيمة المبالغ المتراكمة.

وكالعادة، نعرض تفاصيل السحب بشكل مباشر وسط تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

🟨 ارقام السحب الرابحة في ونتائج اللوتو 2364

الأرقام الـ ٦ الأساسية: 6 – 8 – 20 – 25 – 34 – 41

الرقم الإضافي: 32

نتيجة زيد ، Zeed 07651

