اللوتو
نتائج اللوتو 2363 اليوم الاثنين 3 تشرين الثاني 2025 – الأرقام الفائزة كاملة
إعلان نتائج السحب اللبناني اللوتو 2363 وسط ترقب آلاف المشاركين وفرصة للفوز بالجائزة الكبرى
في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق، تعلت إدارة اليانصيب اللبناني اليوم الاثنين 3 تشرين الثاني 2025 عن نتائج اللوتو 2363، حيث يتابع آلاف اللاعبين السحب المباشر على أمل الفوز بالجائزة الكبرى.
⏰ موعد السحب: 7:30 مساءً بتوقيت بيروت
الأرقام الفائزة في اللوتو اللبناني 2363
🔢 الأرقام الأساسية: 1 – 5 – 15 – 20 – 23 – 32
🔹 الرقم الإضافي: 18
🔹 نتيجة Zeed: 94442
نصائح مهمة للمشاركين
- تحقق من بطاقتك فور إعلان نتائج اللوتو 2363.
- احتفظ بالبطاقة الفائزة في مكان آمن.
- متابعة السحوبات السابقة تساعد على اختيار أرقامك المستقبلية.
- المشاركة ضمن مجموعات تزيد فرص الفوز.
- حدد ميزانية محددة للعب لضمان تجربة ممتعة دون خسائر كبيرة.
طرق متابعة النتائج مباشرة
- الموقع الرسمي لليانصيب اللبناني
- تغطيتنا الحصرية على موقع Cedar News
- خدمة الرسائل النصية الخاصة باليانصيب
✍️ سواء كنت من الفائزين أو لم يحالفك الحظ، يبقى كل سحب فرصة جديدة لتحقيق الحلم. تابعونا لمعرفة الأرقام الفائزة أولاً بأول.
🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.