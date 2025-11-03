نتائج اللوتو 2363 الاثنين 3-11-2025

في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق، تعلت إدارة اليانصيب اللبناني اليوم الاثنين 3 تشرين الثاني 2025 عن نتائج اللوتو 2363، حيث يتابع آلاف اللاعبين السحب المباشر على أمل الفوز بالجائزة الكبرى.

⏰ موعد السحب: 7:30 مساءً بتوقيت بيروت

الأرقام الفائزة في اللوتو اللبناني 2363

🔢 الأرقام الأساسية: 1 – 5 – 15 – 20 – 23 – 32

🔹 الرقم الإضافي: 18

🔹 نتيجة Zeed: 94442

نصائح مهمة للمشاركين

تحقق من بطاقتك فور إعلان نتائج اللوتو 2363 .

. احتفظ بالبطاقة الفائزة في مكان آمن.

متابعة السحوبات السابقة تساعد على اختيار أرقامك المستقبلية.

المشاركة ضمن مجموعات تزيد فرص الفوز.

حدد ميزانية محددة للعب لضمان تجربة ممتعة دون خسائر كبيرة.

طرق متابعة النتائج مباشرة

الموقع الرسمي لليانصيب اللبناني

تغطيتنا الحصرية على موقع Cedar News

خدمة الرسائل النصية الخاصة باليانصيب

✍️ سواء كنت من الفائزين أو لم يحالفك الحظ، يبقى كل سحب فرصة جديدة لتحقيق الحلم. تابعونا لمعرفة الأرقام الفائزة أولاً بأول.

