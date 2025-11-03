اللوتو

نتائج اللوتو 2363 اليوم الاثنين 3 تشرين الثاني 2025 – الأرقام الفائزة كاملة

إعلان نتائج السحب اللبناني اللوتو 2363 وسط ترقب آلاف المشاركين وفرصة للفوز بالجائزة الكبرى

صورة سحب اليانصيب اللبناني اللوتو 2363 مع الأرقام الفائزة اليوم الاثنين 3 تعشرين الثان 2025
نتائج اللوتو 2363 الاثنين 3-11-2025

في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق، تعلت إدارة اليانصيب اللبناني اليوم الاثنين 3 تشرين الثاني 2025 عن نتائج اللوتو 2363، حيث يتابع آلاف اللاعبين السحب المباشر على أمل الفوز بالجائزة الكبرى.

موعد السحب: 7:30 مساءً بتوقيت بيروت

الأرقام الفائزة في اللوتو اللبناني 2363

🔢 الأرقام الأساسية: 1 – 5 – 15 – 20 – 23 – 32
🔹 الرقم الإضافي: 18
🔹 نتيجة Zeed: 94442

نصائح مهمة للمشاركين

  • تحقق من بطاقتك فور إعلان نتائج اللوتو 2363.
  • احتفظ بالبطاقة الفائزة في مكان آمن.
  • متابعة السحوبات السابقة تساعد على اختيار أرقامك المستقبلية.
  • المشاركة ضمن مجموعات تزيد فرص الفوز.
  • حدد ميزانية محددة للعب لضمان تجربة ممتعة دون خسائر كبيرة.

طرق متابعة النتائج مباشرة

  • الموقع الرسمي لليانصيب اللبناني
  • تغطيتنا الحصرية على موقع Cedar News
  • خدمة الرسائل النصية الخاصة باليانصيب

✍️ سواء كنت من الفائزين أو لم يحالفك الحظ، يبقى كل سحب فرصة جديدة لتحقيق الحلم. تابعونا لمعرفة الأرقام الفائزة أولاً بأول.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

