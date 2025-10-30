اللوتو

اللوتو 2362: نتائج الخميس 30 تشرين الأول 2025 ونتيجة سحب زيد

Published: 4 ساعات ago
جرى مساء اليوم الخميس 30 تشرين الأول 2025 ، سحب اللوتو 2362 بإشراف إدارة اليانصيب الوطني اللبناني, كذلك سحب زيد.

كما تم الإعلان عن الأرقام الفائزة في اللوتو 2362 اليوم 30 -10-2025, وقد جاءت نتائج loto 2362 كالآتي:

الأرقام الرابحة: 10 – 16 – 17 – 20 – 27 – 41

الرقم الإضافي (Bonus): 3

نتيجة سحب زيد: 68940

 نصائح لمتابعي نتائج اللوتو 2362

  • تحقق من بطاقتك فور إعلان الأرقام.
  • احتفظ بالبطاقة الفائزة في مكان آمن.
  • راقب السحوبات السابقة لاختيار أرقامك المستقبلية.
  • جرب اللعب ضمن مجموعات لزيادة فرص الفوز.
  • خصص ميزانية محددة لتجنب الخسائر.

 متابعة نتائج اللوتو اللبناني

يمكنكم متابعة نتائج اللوتو 2360 ونتيجة زيد عبر:

  • الموقع الرسمي لليانصيب اللبناني.
  • تغطيتنا المباشرة عبر Cedar News.
  • خدمة الرسائل النصية الخاصة باللوتو

