اللوتو 2362: نتائج الخميس 30 تشرين الأول 2025 ونتيجة سحب زيد

جرى مساء اليوم الخميس 30 تشرين الأول 2025 ، سحب اللوتو 2362 بإشراف إدارة اليانصيب الوطني اللبناني, كذلك سحب زيد.

كما تم الإعلان عن الأرقام الفائزة في اللوتو 2362 اليوم 30 -10-2025, وقد جاءت نتائج loto 2362 كالآتي:

الأرقام الرابحة: 10 – 16 – 17 – 20 – 27 – 41

الرقم الإضافي (Bonus): 3

نتيجة سحب زيد: 68940

نصائح لمتابعي نتائج اللوتو 2362

تحقق من بطاقتك فور إعلان الأرقام.

احتفظ بالبطاقة الفائزة في مكان آمن.

راقب السحوبات السابقة لاختيار أرقامك المستقبلية.

جرب اللعب ضمن مجموعات لزيادة فرص الفوز.

خصص ميزانية محددة لتجنب الخسائر.

متابعة نتائج اللوتو اللبناني

يمكنكم متابعة نتائج اللوتو 2360 ونتيجة زيد عبر:

الموقع الرسمي لليانصيب اللبناني.

تغطيتنا المباشرة عبر Cedar News.

خدمة الرسائل النصية الخاصة باللوتو

