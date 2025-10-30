اللوتو
اللوتو 2362: نتائج الخميس 30 تشرين الأول 2025 ونتيجة سحب زيد
جرى مساء اليوم الخميس 30 تشرين الأول 2025 ، سحب اللوتو 2362 بإشراف إدارة اليانصيب الوطني اللبناني, كذلك سحب زيد.
كما تم الإعلان عن الأرقام الفائزة في اللوتو 2362 اليوم 30 -10-2025, وقد جاءت نتائج loto 2362 كالآتي:
الأرقام الرابحة: 10 – 16 – 17 – 20 – 27 – 41
الرقم الإضافي (Bonus): 3
نتيجة سحب زيد: 68940
نصائح لمتابعي نتائج اللوتو 2362
- تحقق من بطاقتك فور إعلان الأرقام.
- احتفظ بالبطاقة الفائزة في مكان آمن.
- راقب السحوبات السابقة لاختيار أرقامك المستقبلية.
- جرب اللعب ضمن مجموعات لزيادة فرص الفوز.
- خصص ميزانية محددة لتجنب الخسائر.
متابعة نتائج اللوتو اللبناني
يمكنكم متابعة نتائج اللوتو 2360 ونتيجة زيد عبر:
- الموقع الرسمي لليانصيب اللبناني.
- تغطيتنا المباشرة عبر Cedar News.
- خدمة الرسائل النصية الخاصة باللوتو
