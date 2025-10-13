نتائج اللوتو 2357 اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025

أُعلنت مساء اليوم نتائج اللوتو 2357 في السحب الذي جرى بتاريخ الاثنين 13 أكتوبر 2025، حيث تم الكشف عن الأرقام الرابحة خلال البث المباشر. وشهد السحب متابعة واسعة من اللبنانيين الذين يأملون في الفوز بالجائزة الكبرى وتغيير حياتهم نحو الأفضل.

🟨 الأرقام الرابحة في سحب اللوتو 2357

الأرقام الأساسية: 4-6-7-10-20-35

الرقم الإضافي: 24

نتيجة زيد: 77601

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.