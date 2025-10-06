نتائج اللوتو 2355 اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025

أُعلنت مساء اليوم نتائج اللوتو 2355 في السحب الذي جرى بتاريخ الاثنين 6 أكتوبر 2025، حيث تم الكشف عن الأرقام الرابحة خلال البث المباشر. وشهد السحب متابعة واسعة من اللبنانيين الذين يأملون في الفوز بالجائزة الكبرى وتغيير حياتهم نحو الأفضل.

🟨 الأرقام الرابحة في سحب اللوتو 2355

الأرقام الأساسية: –

الرقم الإضافي: –

نتيجة Zeed: —

تفاصيل سحب اللوتو اللبناني رقم 2355

خلال السحب رقم 2355، تم اختيار الأرقام الرابحة بشكل رسمي بإشراف لجنة مختصة لضمان الشفافية والدقة. وقد دعت إدارة اللوتو جميع المشاركين إلى التحقق من بطاقاتهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي أو تطبيق اللوتو اللبناني لمعرفة نتائجهم بالتفصيل.

كيفية التحقق من نتائج اللوتو 2355

يمكنك التحقق من نتيجتك عبر:

الموقع الرسمي لليانصيب اللبناني.

تغطيتنا المباشرة عبر Cedar News.

خدمة الرسائل النصية الخاصة باليانصيب.

اللوتو اللبناني… أمل أسبوعي للربح

يبقى اللوتو اللبناني واحداً من أبرز ألعاب الحظ في لبنان، إذ يمنح المشاركين فرصة الفوز بمبالغ مالية كبيرة مرتين أسبوعياً، مساء كل اثنين وخميس. ويعتبر السحب رقم 2355 واحداً من أكثر السحوبات انتظاراً هذا الشهر، نظراً لحجم الجائزة التراكمية الكبير.

