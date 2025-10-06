اللوتو 2355 – اللبنانيون على موعد مع الأمل الليلة

يترقب اللبنانيون مساء اليوم إعلان نتائج اللوتو 2355 في سحب الاثنين 6 أكتوبر 2025، ويتجدد الأمل لدى الآلاف بالفوز بالجائزة الكبرى وسط الإقبال المتزايد على المشاركة في اللوتو اللبناني.

تُعلن الأرقام الرابحة فور انتهاء السحب، ويمكن التحقق من النتائج عبر الموقع الرسمي أو تطبيق اللوتو. ويُعد هذا السحب من أكثر السحوبات انتظاراً لهذا الشهر، نظراً لحجم الجائزة التراكمية المرتقب. النتائج هنا

