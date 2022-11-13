Cedar News
Lebanon News


لبنان

أبو فاضل عن مساعدة سلامة “ماريان حويك” أين خسرت 316 مليون$؟

By admin


غرّد الكاتب والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل على حسابه عبر “تويتر”، كاتبا، “كذب وسلينا” شعار المرحلة لا يزال مستمر”!
وقال: “فبعد أن صدعوا رؤوسنا بأن ماريان حويك تملك ثروة قيمتها 330مليون$ عادوا وكتبوا هم ذاتهم أن ثروتها 14 مليون”$

مواضيع متعلقة

ما حقيقة الاخبار المتناقلة عن استنفار مسلح في المية ومية؟

بالفيديو: عون “يُكزدر” في البترون مع باسيل

وسأل، “أين خسرت 316مليون$”؟
وتابع، “كيف تبصمون كالببغاء ما يملى عليكم”؟
وختم تغريدته بالقول، “ليس دفاعا عنها بل حفاظا على مصداقيتكم كي لا تصبحوا كـ “قرطة حنيكر”.

تغريدة أبو فاضل أتت ردا على تقرير نشرته جريدة “الأخبار” أمس السبت، ذكرت فيه أنه “ورد في الملفات القضائية المفتوحة ضدّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بريطانيا وفرنسا، اسم مساعدته ماريان الحويّك”.
وذكر التقرير أن “”الأخبار” اطلعت على تحقيقات للشرطة الفرنسية، جاء فيها أن ثروة الحويك الشخصية كانت تقدّر عام 2011 (أي بعد ست سنوات من التحاقها بالمصرف) بـ 14 مليون يورو”.
وذلك “وفقاً لمستندات قدمتها الحويك إلى مصرف Richelieu في موناكو (يملكه أنطون الصحناوي) لدى فتحها حسابين (رقماهما 21419 و21414) في 12 تشرين الأول 2011″، بحسب تقرير “الأخبار”.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

مواضيع تهمك
لبنان

قبلان يردّ على الراعي: المؤتمر الدوليّ تذويب للسيادة.. والحلّ يمرّ بمجلس النواب حصرًا

لبنان

رئيس بلدية بشري السابق: لعدم استباق التحقيقات في حادثة مركز التزلج

لبنان

الاتحاد العمالي أكد رفضه زيادة تعرفة الكهرباء: سنعلن عن خطواتنا التصعيدية قريبا

لبنان

رعد: نتحرك من أجل أن يأتي الى الرئاسة من نريد

لبنان

ستريدا جعجع تعاين الاضرار على المصعد الكهربائي في الارز وتدعو الاهالي الى الحكمة…

لبنان

إنقلاب شاحنة محملة دجاج عند حاجز المدفون

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

5 جرحى في 4 حوادث خلال 24 ساعة

حواجز تدقيق وتفتيش في طرابلس.. ماذا يجري؟

“تعتيم” على زيارة باسيل قطر وأبرز ملفّاتها النفط…

معركة الرئاسة اللبنانية ترمم العلاقة بين حزبي «القوات»…

عودة الهدوء الى عين الحلوة وفتح طرقات أغلقها اشتباك مسلح

1 من 1٬089

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More