أبو فاضل عن مساعدة سلامة “ماريان حويك” أين خسرت 316 مليون$؟

غرّد الكاتب والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل على حسابه عبر “تويتر”، كاتبا، “كذب وسلينا” شعار المرحلة لا يزال مستمر”!

وقال: “فبعد أن صدعوا رؤوسنا بأن ماريان حويك تملك ثروة قيمتها 330مليون$ عادوا وكتبوا هم ذاتهم أن ثروتها 14 مليون”$

وسأل، “أين خسرت 316مليون$”؟

وتابع، “كيف تبصمون كالببغاء ما يملى عليكم”؟

وختم تغريدته بالقول، “ليس دفاعا عنها بل حفاظا على مصداقيتكم كي لا تصبحوا كـ “قرطة حنيكر”.

تغريدة أبو فاضل أتت ردا على تقرير نشرته جريدة “الأخبار” أمس السبت، ذكرت فيه أنه “ورد في الملفات القضائية المفتوحة ضدّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بريطانيا وفرنسا، اسم مساعدته ماريان الحويّك”.

وذكر التقرير أن “”الأخبار” اطلعت على تحقيقات للشرطة الفرنسية، جاء فيها أن ثروة الحويك الشخصية كانت تقدّر عام 2011 (أي بعد ست سنوات من التحاقها بالمصرف) بـ 14 مليون يورو”.

وذلك “وفقاً لمستندات قدمتها الحويك إلى مصرف Richelieu في موناكو (يملكه أنطون الصحناوي) لدى فتحها حسابين (رقماهما 21419 و21414) في 12 تشرين الأول 2011″، بحسب تقرير “الأخبار”.