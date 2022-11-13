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لبنان

ما حقيقة الاخبار المتناقلة عن استنفار مسلح في المية ومية؟

By cedro
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نفت حركة “فتح” شعبة المية ومية في بيان، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن استنفار مسلح في مخيم المية ومية شرق مدينة صيدا، بين مجموعات من الحركة، مؤكدة ان هذه الاخبار عارية من الصحة.

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ولفتت الى ان “حالة من الهدوء والاستقرار تسود مخيم المية ومية ولا صحة لكل ما يتم تداوله من أخبار مدسوسة هدفها خلق حالة من التوتر والخوف في صفوف أهلنا ومخيمنا وتعكير صفوه واستقراره”.

ودعت جميع المجموعات الإخبارية إلى توخي الدقة والحذر والتحقق من صحة الأخبار ومصادرها قبل نشرها حرصا على سلامة واستقرار أبناء شعبنا”

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

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