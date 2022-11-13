ستريدا جعجع تعاين الاضرار على المصعد الكهربائي في الارز وتدعو الاهالي الى الحكمة والهدوء

توجهت النائبة ستريدا جعجع الى منطقة الارز لمعاينة الأضرار الناتجة من عملية التخريب التي حصلت ليل الخميس على المصعد الكهربائي، بعد الحفل الذي اقامته “مؤسسة جبل الارز” لمناسبة تدشين بحيرة بقاعكفرا وتأهيلها، وقالت: “حضرنا مع مجموعة من الرفاق لتفقد الأضرار الحاصلة، بداية أود أن أعرب عن استنكاري لهذا العمل وقد أجريت اتصالا بقائد الجيش وتمنيت عليه متابعة الموضوع لكشف الملابسات ومن وراء هذا العمل التخريبي بخاصة قبل موسم التزلج الذي يعول عليه أبناء بشري والمنطقة. واؤكد انني والنائب السابق الرفيق جوزيف اسحق وكل الرفاق لن نسكت حتى معرفة من وراء هذا العمل التخريب”.



واوضحت ان الأضرار الحاصلة كبيرة وتقدر قيمتها بحوالى 500 الف دولار.



وتمنت جعجع على “أهلي في بشري التحلي بالحكمة والهدوء، إفساحا في المجال للقوى الأمنية بالقيام بدورها، واتخاذ الاجراءات اللازمة”، مشيرا الى انها تتابع معهم م بشكل متواصل هذا الموضوع حتى جلاء الحقيقة.

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