إنقلاب شاحنة محملة دجاج عند حاجز المدفون

وقع حادث سير عند حاجز المدفون ليلا، ادى الى انقلاب شاحنة محملة دجاج، هذا وعمل الصليب الاحمر على نقل الجرحى الى المستشفى.

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