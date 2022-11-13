Homeإنقلاب شاحنة محملة دجاج عند حاجز المدفونلبنان إنقلاب شاحنة محملة دجاج عند حاجز المدفون By admin 11/13/2022 شارك وقع حادث سير عند حاجز المدفون ليلا، ادى الى انقلاب شاحنة محملة دجاج، هذا وعمل الصليب الاحمر على نقل الجرحى الى المستشفى. مواضيع متعلقة 5 جرحى في 4 حوادث خلال 24 ساعة 11/13/2022 حواجز تدقيق وتفتيش في طرابلس.. ماذا يجري؟ 11/13/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إنقلابالصليب الاحمرالمدفونحاجزحاجز المدفونحادث سيردجاجشاحنةعندلبنانمحملة شارك
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