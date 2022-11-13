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لبنان

حواجز تدقيق وتفتيش في طرابلس.. ماذا يجري؟

By admin
طرابلس
ارشيفية

تقيم وحدات من الجيش طيل فترة الليل، عدداً من الحواجز العسكرية، بعدد من الشوارع الرئيسية بمدينة طرابلس، وتعمل على التدقيق بهويات المارة وتفتيش دقيق للسيارات، وفق ما أفاد به “لبنان 24”.

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