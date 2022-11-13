Homeحواجز تدقيق وتفتيش في طرابلس.. ماذا يجري؟لبنان حواجز تدقيق وتفتيش في طرابلس.. ماذا يجري؟ By admin 11/13/2022 شارك ارشيفية تقيم وحدات من الجيش طيل فترة الليل، عدداً من الحواجز العسكرية، بعدد من الشوارع الرئيسية بمدينة طرابلس، وتعمل على التدقيق بهويات المارة وتفتيش دقيق للسيارات، وفق ما أفاد به “لبنان 24”. مواضيع متعلقة إنقلاب شاحنة محملة دجاج عند حاجز المدفون 11/13/2022 5 جرحى في 4 حوادث خلال 24 ساعة 11/13/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. تدقيقحواجزطرابلسعاجللبنانماذاوتفتيشيجري؟ شارك
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