حواجز تدقيق وتفتيش في طرابلس.. ماذا يجري؟

ارشيفية

تقيم وحدات من الجيش طيل فترة الليل، عدداً من الحواجز العسكرية، بعدد من الشوارع الرئيسية بمدينة طرابلس، وتعمل على التدقيق بهويات المارة وتفتيش دقيق للسيارات، وفق ما أفاد به “لبنان 24”.