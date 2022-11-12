عودة الهدوء الى عين الحلوة وفتح طرقات أغلقها اشتباك مسلح

نجحت مساعي القيادات الفلسطينية في اعادة الهدوء والامن الى احياء مخيم عين الحلوة، وتطويق ذيول الاشكال الذي تطور الى اطلاق نار واشتباك مسلح بين شبان من حي الصفصاف واخرين من حي البركسات وسقط بنتيجته عدد من الجرحى.

وبعد ارساء التهدئة واطمئنان الاهالي لسريان مفعول وقف كامل لاطلاق النار، فتحت طريق الشارع الفوقاني وعند اهالي حي عكبرا وغيرها من طرقات الاحياء التي اغلقت فور وقوع الاشكال، كما بادر اصحاب المحال الواقعة في مكان الاشتباك الى ازالة الأضرار الطفيفة التي وقعت من جراء الإشكال.