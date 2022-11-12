لليوم الخامس على التوالي.. البحث جارِ عن مواطن مفقود في البحر

لليوم الخامس على التوالي، يواصل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري ومن مراكز برية متعددة في الدفاع المدني عمليات البحث عن المواطن الذي فقد أثره منذ يوم الأحد الماضي عقب توجهه لممارسة هواية صيد الأسماك بالقرب من قلعة صيدا الأثرية.

وتجدر الإشارة إلى أن عناصر الدفاع المدني قد باشروا عمليات البحث منذ يوم الثلاثاء الماضي فور ورود البلاغ الى غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني. وقد نفذوا مسحاً بحرياً شاملاً للمنطقة في اعماق البحر وعلى السطح بالتوازي مع تنفيذ دوريات راجلة على طول الشاطىء من الرميله وصولاً الى صيدا إلا أن الجهود المتواصلة للعناصر لم تسفر حتى الساعة عن العثور على المواطن المفقود.