مكتب سلام: لا علاقة لوزارة الاقتصاد والتجارة بمناقصات الكازينو

نفى المكتب الإعلامي لوزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام في بيان، نفيا قاطعا ما زعمته إحدى الصحف الصادرة اليوم عن أن الوزير سلام “يروج لمناقصات أجراها كازينو لبنان من دون مرورها على الهيئة الشارية. ويؤكد أنه بما يعنيه أوقف مناقصة تتعلق بالكازينو لاعتبارات أمنية ضمن صلاحيات وزارة الاقتصاد والتجارة بعد مراجعة الأمن العام. ويبدو أن من وراء كاتب الخبر قد وقع في التباس كبير ما جعله يتهم الوزير سلام بما ليس له فيه. فاقتضى التوضيح، ويبقى على الجهة المعنية أن تصحح”.

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