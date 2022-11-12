توقيف مروج مخدرات في برج حمود

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة- البلاغ الاتي: “بنتيجة الجهود الاستعلامية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، توافرت لديها معلومات حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات على عدد كبير من الزبائن في محلة برج حمود.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هوية المشتبه فيه، ويدعى: أ. س. (من مواليد العام ١٩٧٧، سوري).

بتاريخ 2-11-2022، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، نفذت إحدى دوريات الشعبة كمينا محكما في المحلة المذكورة، حيث تمكنت من توقيفه. ضبط بحوزته /90/غ من مادة الكوكايين موضّبة في طبّات وعلب بلاستيكية، ومعدة لترويج. إضافة إلى ضبط مبلغ مالي. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات، سيرا على الأقدام، على عدد من الزبائن في محلّتي برج حمود والدورة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.