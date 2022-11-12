Cedar News
Lebanon News


لبنان

جريح جراء حادث سير في ميروبا

By cedar
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نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٩:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/١١/١٢ جريحاً الى مستشفى السان جون في جونية اصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع في ميروبا-كسروان.

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