Homeجريح جراء حادث سير في ميروبالبنان جريح جراء حادث سير في ميروبا By cedar 11/12/2022 شارك نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٩:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/١١/١٢ جريحاً الى مستشفى السان جون في جونية اصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع في ميروبا-كسروان. مواضيع متعلقة ريفي لنصرالله: خطابك الخشبي تخطاه الزمن 11/12/2022 ألفرد رياشي: الدفع بفرنجية للرئاسة سيدخل لبنان بالنفق المظلم 11/12/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. جراءجريححادثسيرعاجللبنانميروبا شارك
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