جمعية “الارز الطيبة” افتتحت مركزها في مستيتا – جبيل بحضور نواب وفاعليات

إفتتحت جمعية “الارز الطيبة” مركزها في بلدة مستيتا – جبيل مبنى اوكسيليا قديما، في حضور عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، طوني الدكاش ممثلا النائب شوقي الدكاش، امين سر مطرانية جبيل المارونية الخوري جوزف زيادة ممثلا راعي الابرشية المطران ميشال عون، رئيسي بلديتي بلاط مستيتا وقرطبون عبدو العتيق ونهر ابراهيم شربل ابي رعد، مختار بلاط الياس موسى، رئيس الجمعية المحامي فادي ظريفة، الامين العام المساعد للشؤون الادارية في القوات وليد هيدموس، الامين العام السابق في الحزب غسان يارد، رئيس جهاز الشهداء والمصابين والاسرى شربل ابي عقل، منسق القضاء هادي مرهج ورئيسي مركزي بلاط عيد ضاهر، ومستيتا روكز مغيزل، المحامي فادي روحانا صقر، المسؤول عن المركز الدكتور بشير الياس، سيدة الاعمال جوزيان رزق، رئيس المكتب الاقليمي للدفاع المدني في قضاء جبيل شكيب غانم ، عدد من الاطباء والممرضات والممرضين، رؤساء المراكز والكوادر الحزبية في قضاء جبيل وحشد من المدعويين.

مرهج

بعد النشيد الوطني لفت مرهج في كلمته الى ان “الحلم بدأ منذ ان رأينا معاناة الناس ، فكان علينا تأمين مستلزماتهم الصحية وايجاد افضل الوسائل للوقوف الى جانبهم ، واليوم بدأ تحقيق هذا الحلم ، الذي ما كان ليتحقق لولا مساعدة اشخاص خيرين واياد بيضاء، دون ان ننسى رفاقنا في الاغتراب الذين لم يتأخروا للحظة مجرد ان طلبنا المساعدة”.

واشار الى ان “المركز قدمته وجهزته القوات اللبنانية لمساعدة اهلنا في منطقة جبيل في هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها”، موجها الشكر لرئيس الحزب الدكتور سمير جعجع على دعمه الكامل.

واكد ان “القوات اللبنانية كانت وستبقى ، هدفها الانسان والخير العام”، معلنا ان “المستوصف سيكون في خدمة كل الناس وسيتضمن صيدلية واطباء اختصاصيين لديهم روح العطاء والانسانية سيخصصون وقتهم وخبرتهم للوقوف الى جانب الناس وخدمتهم، وسيتضمن عيادة لطب الاسنان بكلفة زهيدة”.

وختم: “طريقنا طويلة وصعبة ولا نستطيع الاستمرار بالوقوف الى جانب شعبنا ان لم نكن جنبا الى جنب ويدا بيد لكي نستطيع تشكيل قوة لتمرير هذه المرحلة الصعبة من تاريخنا”.

الياس

واشار الياس الى ان “المركز الذي نفتتحه في جبيل هو السابع لجمعية الارز الطبية بعد ذوق مكايل والاشرفية وغدراس والكورة وقنات وزحلة، والخير لقدام”، لافتا الى ان “الجمعية منذ تاسيسها في العام 2009 لم تتوان عن خدمة الانسان، وها نحن نطبق اهدافها في الاهتمام بصحته لان صحة الوطن من صحة ابنائه، فكان لا بد ان يكون لجبيل فرعها بخاصة في ظل الظروف الاقتصادية والصحية الصعبة التي يمر بها بلدنا”.

وقال: “سنمد يد المساعدة لكل محتاج وسنعطي من قلبنا لصحة اهل مجتمعنا اطباء من كل الاختصاصات بدءا من الصحة العامة والجراحة العامة وطب الاطفال والطب النسائي وامراض القلب وطب الاسنان والعلاج الفيزيائي وغيرهم ، الى صيادلة وصيدلية ستؤمن قدر المستطاع الادوية اللازمة، الى ممرضات واداريين ينظمون العمل والملفات لتوفير الوقت وتسهيل امور المواطنين، الى ندوات ومحاضرات وحملات صحية توعوية”،

واعلن ان “دوام العمل يوميا من الثامنة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر، واعدا بأن تكون الخدمة الانسانية الطبية 24/24.

وختم: “سنعمل يدا بيد وسنتعاون مع الجميع لجعل الانسان وصحته وكرامته وعيشه الكريم قضيتنا كما نفعل دائما”، شاكرا جمعية الارز الطبية، منسقية جبيل في حزب القوات اللبنانية واعضائها، الاطباء والعاملين في مجال الصحة، وكل من ساعد وسيساعد ، عمل وسيعمل ، تبرع وسيتبرع ، ساهم وسيساهم باي طريقة كانت. الصحة اهم شيء في حياة الانسان”.

ظريفة

وهنأ ظريفة في كلمته منسق قضاء جبيل في القوات على “الجهود التي بذلها لانجاز الملف الذي اخذه على عاتقه فكان هذا المولود الذي نتمنى ان يكون واحدا من بين جميع مراكز الجمعية، وذلك من اجل السعي خلالها قدر المستطاع في ان نكون فلس الارملة الذي من خلاله نستطيع مساعدة اهلنا وشعبنا”.

وتمنى “الاستمرار لهذا المركز مستغربا كيف ان بلاد الحرف جبيل وبعد كل هذه السنوات تحتاج لمثل هذا المستوصف بعد ان كانت الرائدة في كل المجالات، واصبحت كغيرها من المناطق اللبنانية، فبئس هذا الزمن الرديء”.

وختم: “هذا المركز سيكون في خدمة الانسان وليس لاي امر آخر”.

بعد ذلك، تم قص شريط الافتتاح وجال الجميع في ارجاء المركز وشربوا نخب المناسبة .