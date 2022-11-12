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لبنان

انفجار صهريج غاز في القبة طرابلس وسقوط جرحى

By cedar
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أدى انفجار صهريج غاز كان متجهاً الى محطة “التوتنجي” في ساحة القبة طرابلس، الى سقوط عدد من الجرحى، وقد عملت فرق من الجمعية الطبية والصليب الاحمر اللبناني على اسعافهم الى مستشفى الحكومي طرابلس.

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