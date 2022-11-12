Homeانفجار صهريج غاز في القبة طرابلس وسقوط جرحىلبنان انفجار صهريج غاز في القبة طرابلس وسقوط جرحى By cedar 11/12/2022 شارك أدى انفجار صهريج غاز كان متجهاً الى محطة “التوتنجي” في ساحة القبة طرابلس، الى سقوط عدد من الجرحى، وقد عملت فرق من الجمعية الطبية والصليب الاحمر اللبناني على اسعافهم الى مستشفى الحكومي طرابلس. مواضيع متعلقة ألفرد رياشي: الدفع بفرنجية للرئاسة سيدخل لبنان بالنفق المظلم 11/12/2022 متابعة البحث عن المواطن المفقود قبالة الشاطئ من الرميله الى… 11/12/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. القبةانفجارجرحىصهريجطرابلسعاجلغازلبنانوسقوط شارك
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