القعقور ردا على نصرالله: التغيير يرعبه ومعه كل أركان النظام

علقت نائبة الحزب “الديمقراطي الاجتماعي” “لنا” النائبة حليمة القعقور على كلمة الأمين العام ل”حزب الله” حسن نصرالله، معتبرة أن “اتهامه ل 17 تشرين بالعمالة، لن يبرر له الهجوم عليها وحمايته للعهد والنظام خلال الثورة وحتى اليوم”.

وتابعت: “اتهام كل من يقول لا بوجهه، بالعمالة، هو ضرب للديموقراطية ولحرية التعبير ولأي احتمال بالتغيير، لأن التغيير يرعبه ومعه كل أركان النظام والمنظومة. الخراب والإفلاس صنعكم أنتم وشركائكم، أما ثورة 17 تشرين فهي لحظة صادقة ونظيفة كسرت قمعكم وجعلت صوت الناس فوقكم جميعا”.

وختمت القعقور: “مستمرون وأقوياء مهما علا صوت التخوين”.