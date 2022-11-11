Homeوزارة الصحة: 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ماذا عن الوفيات؟لبنان وزارة الصحة: 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ماذا عن الوفيات؟ By cedro 11/12/2022 شارك مواضيع متعلقة وزارة الصحة: 10 إصابات جديدة بالكوليرا.. ماذا عن الوفيات؟ 11/12/2022 لجنة الشباب والرياضة النيابية تتفقد المدينة الكشفية في سمار… 11/12/2022 أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل “62 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1219503، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “. مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إصابةالصحةالوفيات؟بفيروسعاجلكورونالبنانماذاوزارة شارك
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