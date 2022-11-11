Home3 جرحى نتيجة حادث انزلاق سيارة في مجدليونلبنان 3 جرحى نتيجة حادث انزلاق سيارة في مجدليون By admin 11/11/2022 شارك ثلاثة جرحى نتيجة حادث انزلاق سيارة في منطقة مجدليون مواضيع متعلقة وزارة الصحة: 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ماذا عن الوفيات؟ 11/12/2022 وزارة الصحة: 10 إصابات جديدة بالكوليرا.. ماذا عن الوفيات؟ 11/12/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. انزلاقجرحىحادثسيارةعاجللبنانمجدليوننتيجة شارك
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