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لبنان

بطاركة وأساقفة الكاثوليك: لا أولوية تعلو على انتخاب رئيس للجمهورية

By cedro


أكّد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في بيان بعد الدورة الـ 55 لانعقاده أنّه “لا أولوية تعلو على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية”، ودعا المجلس النواب “للقيام بواجبهم بانتخاب رئيس جديد فوراً”.

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وشدد البيان على “تجديد الرجاء للبنان وواجبنا نقله إلى شعبنا وشبابنا بالرغم من الوضع المأسوي الذي نعيشه”.

وأشار إلى أنّه “لبنان يتعرض لأزمة تهدّد كيانه لكن لا خوف عليه لأنه حقيقة حيّة في التاريخ وجميع اللبنانيين باتوا يعترفون انه وطن مستقلّ”.

وأكّد البيان أنّ “الدستور يشكّل الميثاق الوطني الذي توافق عليه اللبنانيون وهو يعطي الشرعية لكلّ سلطة سياسية لا نخالف مبدأ العيش المشترك”.

وأعلن البطاركة والأساقفة “أنّنا نعمل على وضع خطة عمل تضمن تعيين لجنة “الحقيقة والمصالحة” تمهيداً للدعوة إلى الحوار”.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

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