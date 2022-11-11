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لبنان

قوة من أمن الدولة دهمت مكاتب سماسرة في النافعة وضبطت اوراق تأمين مزورة

By cedar
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دهمت قوى من امن الدولة مكاتب لسماسرة في النافعة وضبطت اوارق تأمين مزورة، عمد اصحابها الى بيعها لأصحاب السيارات والزبائن، وعند وقوع أي حادث مروري، يكتشف الزبون التزوير الذي تعرض له، مما يضعه في إشكاليات مالية وقضائية”.
وأشار مندوبنا الى ان عملية الدهم المذكورة، جاءت استكمالا لما حققته امن الدولة في ملف النافعة من توقيفات منذ ما يقارب الشهر وتسليمها الملف إلى القضاء الذي تابع تحقيقاته، وأفضى إلى الكشف عن اختلاسات لمبالغ خيالية من جراء تأمين دفاتر سوق من دون امتحان.

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