الكتلة الوطنية: إنتخاب ميشال حلو أمينًا عامًا جديدًا

الكتلة الوطنية: إنتخاب ميشال حلو أمينًا عامًا جديدًا

أنجزت “الكتلة الوطنيّة” المرحلة الأخيرة من انتخاباتها الداخليّة، في 10 تشرين الثاني، إذ انتخَب “مجلس الحزب” ميشال حلو لمنصب الأمين العام وكُلاً من سلام يموت، حسين العشّي، لين الحرفوش، ليا غانم، بول صابر، أبراهام هلال، كميل موراني و ناجي أبو خليل لعضويّة “اللجنة التنفيذيّة”.

وكانت “الكتلة” قد أطلقت انتخاباتها الداخلية، تحت شعار “الديمقراطية استمرارية”، في 16 تشرين الأوّل الماضي مع انتخاب مجالس الأقضية، والقطاعات المهنيّة والانتشار، تلاها انتخاب “مجلس الحزب” في 23 من الشهر نفسه.

ومع اكتمال انتخاباتها الداخليّة، تؤكّد “الكتلة الوطنيّة” أنّ معركة التغيير الحقيقي تكون عبر الممارسة السياسيّة الحديثة، وتفعيل دور الشباب والاغتراب في الحياة الحزبيّة، وتُجدّد في هذا السياق التزامها مسيرة التحوّل الديموقراطي الذي بدأته مع إعادة إطلاقها في شباط 2019.