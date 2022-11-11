Homeقتيلان و5 جرحى في 4 حوادث سير خلال 24 ساعةلبنان قتيلان و5 جرحى في 4 حوادث سير خلال 24 ساعة By admin 11/11/2022 شارك أفادت احصاءات غرفة التحكم للحوادث عن سقوط قتيلين و5 جرحى في 4 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية. مواضيع متعلقة إقفال معمل للأجبان والألبان في مشاريع القاع 11/11/2022 بالجرم المشهود.. توقيف شخصان روّجا المخدّرات في أنطلياس… 11/11/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. جرحىحوادثخلالساعةسيرقتيلانلبنان شارك
Comments are closed.