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لبنان

قتيلان و5 جرحى في 4 حوادث سير خلال 24 ساعة

By admin


أفادت احصاءات غرفة التحكم للحوادث عن سقوط قتيلين و5 جرحى في 4 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

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