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لبنان

لماذا تراجع «التيار»؟

By admin


في وقت غاب رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل عن الجلسة لوجوده في قطر، قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ألان عون «نحن لا نريد القيام بعملية استعراضية ولا نستطيع الاستمرار بالورقة البيضاء الى ما لا نهاية»، مشيرا الى ان «خيارنا بالانتظار هو خيار مسؤول لان النقلة التي نحاول ان نخلقها تحدث فرقا بالمشهدية السياسية ونعطي اليوم فرصة للتفاهم من خلال هذا الخيار.

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وكان حزب الله قد نجح في إقناع رئيس «تكتل لبنان القوي» النائب جبران باسيل بعدم الاقدام على «دعسة» ناقصة بالاقتراع بورقة بيضاء لأنها ستفسر تحديا لترشيح الحزب «غير الرسمي»للنائب السابق سليمان فرنجية لخوض «السباق»، ما سيمنح خصوم «التيار» انتصارا مجانيا دون تحقيق اي مكسب لان اي تبني لترشيح شخصية سواء كانت من «التيار» او من خارجه سيكون «حرقا» لها، ولن تضيف اي جديد على الصعيدين الانتخابي والسياسي.

الديار

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