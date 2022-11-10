وزارة الصحة: 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ماذا عن الوفيات؟

وزارة الصحة: 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ماذا عن الوفيات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل “68 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1219465، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “.