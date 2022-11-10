Homeوزارة الصحة: 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ماذا عن الوفيات؟لبنان وزارة الصحة: 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ماذا عن الوفيات؟ By cedro 11/10/2022 شارك أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل “68 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1219465، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “. مواضيع متعلقة بولا يعقوبيان: الرصـاصة كانت بقرب رأسي.. رصـاصة طايـشة… 11/10/2022 وزارة الصحة: 21 إصابة جديدة بالكوليرا.. ماذا عن الوفيات؟ 11/10/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إصابةالصحةالوفيات؟بفيروسعاجلكورونالبنانماذاوزارة شارك
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