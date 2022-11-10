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إنهيار سقف منزل في صور

By cedro
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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن أجزاء سقف منزل في شارع دوار العلم في صور  (حي القصاب) قد انهارت مساء اليوم، ولكن العناية الالهية حالت دون وقوع اصابات بشرية واقتصرت الاضرار على الماديات.

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وحضر فريق المستجيب الأول في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي في فوج الإمام علي – صور، ولبلدية صور حيث ضربوا طوقا حول المكان، واخلوا المنزل من سكانه حفاظا على السلامة العامة وخشية سقوط الاجزاء الباقية من السقف.

وأشرف على العملية رئيس بلدية صور حسن دبوق الذي اعطى توجهاته إلى مفوض ادارة وحدة الكوارث في اتحاد بلديات صور والدفاع المدني في صور لمعالجة الموضوع على ان يتم ارسال مهندسين مختصين من بلدية صور و الإتحاد للكشف عن الأضرار داخل المنزل.

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