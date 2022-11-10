Cedar News
Lebanon News


لبنان

متحدون وصرخة المودعين: قرار ترك الساحلي والعلي أرفق بتوقيعهما على تعهد بالاكراه مما يجعله باطلا

By cedro
9c11705e29d383c6ba62b2b2e786d30f

ولفت البيان الى أن “القرار قد أرفق بتعهد بعدم التكرار تحفظا عليه إلا أن إكراهاً معنوياً مورس عليهما للتوقيع عليه، مما يجعله باطلاً قانوناً، ما أكد عليه المحامي الدكتور هيثم عزو بالآتي:
وجودهما قيد التوقيف كافٍ بحد ذاته لثبوت الإكراه المعنوي الدافع إلى انتزاع التوقيع منهما على التعهد والإكراه ــ أياً يكن ــ يفسد قانوناً كل شيء، بما يؤول إلى انعدام التعهد لانعدام الإرادة الحرّة التي هي سلطان الرضى الصحيح”.

مواضيع متعلقة

بولا يعقوبيان: الرصـاصة كانت بقرب رأسي.. رصـاصة طايـشة…

وزارة الصحة: 21 إصابة جديدة بالكوليرا.. ماذا عن الوفيات؟

وذكر البيان أنه “بالفعل، فقد أعلن المودعان الساحلي والعلي ومحاميهما علّيق فور خروجهما من النظارة، بأن التوقيع قد حصل تحت الإكراه وبألا قيمة له إطلاقاً، وبأنهما سيعاودان الكرّة قريباً إن لم تستجب مصارف الاعتماد اللبناني وبيبلوس وBLC لطلبهما إعادة بقية مبالغ الودائع على الفور”.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

مواضيع تهمك
لبنان

وزارة الصحة: 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ماذا عن الوفيات؟

لبنان

إنهيار سقف منزل في صور

لبنان

ملف النافعة… ما جديد التحقيقات؟

لبنان

غياب باسيل أثار لغطاً وأطلق استنتاجات.. جلسة الانتخاب الخامسة أفقدت الورقة البيضاء…

لبنان

بلال حشيمي: الطائفة السُّنية أوقفت العد ولن ترضى إلا بالمناصفة

لبنان

توقيف شخصين في حوش الأمراء عثر داخل مستودعهما على عطور وكريمات مكتوب عليها بالعبرية

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الاساسي سألت عن أموال المنظمات…

توقيف 3 من مروجي المخدرات في القبة وأبي سمراء وضبط كمية منها

ارتفاع عدد الموقوفين وجاهيا بملف النافعة الى 15 بمن فيهم…

عناصر حاجر ضهر البيدر تضبط سيارة مسروقة وتوقف سائقها وتعيدها…

خليل مرداس كان على متن الطائرة مع يعقوبيان: فينا نقول كنا…

1 من 1٬075

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More