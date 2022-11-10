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توقيف شخصين في حوش الأمراء عثر داخل مستودعهما على عطور وكريمات مكتوب عليها بالعبرية

By cedro


أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” في زحلة أن الجيش أوقف شخصين عثرت داخل مستودعهما في محلة حوش الأمراء – زحلة، على كميات كبيرة من العطور الخفيفة (roll-on deodorant) والكريمات مكتوب عليها باللغة العبرية. وبوشرت التحقيقات معهما تحت إشراف القضاء المختص، وأخلي سبيل أحدهما. أما الثاني فما زال قيد التحقيق.

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وطنية – أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للإعلام” في زحلة أن الجيش أوقف شخصين عثرت داخل مستودعهما في محلة حوش الأمراء – زحلة، على كميات كبيرة من العطور الخفيفة (roll-on deodorant) والكريمات مكتوب عليها باللغة العبرية. وبوشرت التحقيقات معهما تحت إشراف القضاء المختص، وأخلي سبيل أحدهما. أما الثاني فما زال قيد التحقيق.

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