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لبنان

ارتفاع عدد الموقوفين وجاهيا بملف النافعة الى 15 بمن فيهم رئيس مركز الاوزاعي

By cedro


استكمل قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور استجواب الموقوفين في ملف “النافعة”، وانهى اليوم استجواب المدعى عليهم المرتبطين بمركز الاوزاعي واصدر 5 مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

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واستجوب كذلك مدعى عليه في الملف مرتبط بمركز الدكوانة واصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، ليصبح عدد الموقوفين في الملف 15 بمن فيهم رئيس مركز الاوزاعي الذي تقدم بمذكرة دفوع شكلية تمّ ردّها.
 
وسيستكمل القاضي منصور استجواب باقي المدعى عليهم المرتبطين بمركز الدكوانة الاسبوع المقبل تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.
 
وفي ملف اقتحام مصرف الاعتماد اللبناني استجوب منصور الموقوفين في الملف، واطلق سراحهما لعلة ان احدهما مقعد والثانية لا علاقة لها بالجرم الا انها كانت تناصر المطالب، وذلك بعد ان اسقط المصرف حقوقه الشخصية.

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