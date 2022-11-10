عناصر حاجر ضهر البيدر تضبط سيارة مسروقة وتوقف سائقها وتعيدها الى مالكها

عناصر حاجر ضهر البيدر تضبط سيارة مسروقة وتوقف سائقها وتعيدها الى مالكها

نشرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عبر حسابها على “تويتر” :

“عناصر حاجر ضهر البيدر تضبط سيارة مسروقة وتوقف سائقها وتعيد الآلية الى مالكها”.