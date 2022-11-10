Homeعناصر حاجر ضهر البيدر تضبط سيارة مسروقة وتوقف سائقها وتعيدها الى مالكهالبنان عناصر حاجر ضهر البيدر تضبط سيارة مسروقة وتوقف سائقها وتعيدها الى مالكها By cedro 11/10/2022 شارك نشرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عبر حسابها على “تويتر” :“عناصر حاجر ضهر البيدر تضبط سيارة مسروقة وتوقف سائقها وتعيد الآلية الى مالكها”. مواضيع متعلقة بولا يعقوبيان: الرصـاصة كانت بقرب رأسي.. رصـاصة طايـشة… 11/10/2022 وزارة الصحة: 21 إصابة جديدة بالكوليرا.. ماذا عن الوفيات؟ 11/10/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. البيدرتضبطحاجرسائقهاسيارةضهرعاجلعناصرلبنانمالكهامسروقةوتعيدهاوتوقف شارك
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