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خليل مرداس كان على متن الطائرة مع يعقوبيان: فينا نقول كنا متنا

By admin


غرد الإعلامي خليل مرداس عبر حسابه على تويتر قائلا” :

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فينا نقول ستبقى بولا يعقوبيان صوت الحق
اخترقت رصاصة طائشة طائرة تابعة لشركة الـ”الميدل إيست” ومن ، بينهم النائبة بولا يعقوبيان، بعد وصولها إلى مطار رفيق الحريري قادمةً من الأردن وكنا مبسوطين قد الدني لان رفعت بولا ومجموعة من الزملاء اسم لبنان
وعندا انتهاء الحفل تصورنا صورة مع بولا ومجموعة من الزملاء وكتبنا عليها
صورة لبنانية 100%
الإرهاب
يعود من جديد

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