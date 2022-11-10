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امن الدولة أوقفت سورية تدير خيمة للإجهاض والتوليد بأسعار مخفضة

By cedar
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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أنه بعد ورود معلومات حول خيمة للنازحين السوريين تديرها امرأة سوريّة، تقوم بتوليد النّساء اللبنانيّات والسوريّات على السّواء وبعمليات إجهاض لهن بأدوات بدائية ولقاء مبالغ مالية ضئيلة، وبعد رصد ومتابعة، تحركت دورية من أمن الدولة في زحلة، ودهمت الخيمة المذكورة، وأوقفت السورية م. ع. التي كانت تقوم بكل تلك العلاجات والعمليات من دون حيازتها على الشهادات الجامعية، ولا على إذن ولا ترخيص لمزاولة المهنة.

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ولا يزال التحقيق معها جاريا حتى الساعة بإشراف القضاء المختص، الذي كان قد أمر بتوقيفها.

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