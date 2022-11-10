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القاضية غادة عون: بس بلبنان اذا تجرأ قاض وعمل شغلو بدنا نعدمو اسمعوا يا شعبي يا مودعين

By cedar
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غردت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على “تويتر”: “المنطق المقلوب بهالبلد شي عجيب. انا لم اتهم احدا. المستند انتشر بالإعلام على نطاق واسع ولست اول من نشره. بمطلق الاحوال اي  نيابة عامة اذا وصلها لازم تفتح تحقيق هيدي واجباتها. هون لا صار تحقيق ولا اي شيء ومعروف ان هناك تحويلات حصلت بمعزل عن حجمها وارقامها.

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بس بلبنان بيصير الحق على القاضي لازم نحاكم القاضي. انا محل اي شخص ورد اسمه بهذه اللائحة بطلب رفع السرية المصرفية وبفضح الكذب وبقلهن تعوا اطلعوا على حساباتي. ما بدها هلقد. بس بلبنان ممنوع حتى الحكي عن هذا الامر. واذا تجرأ قاض وعمل شغلو بدنا نعدمو. اسمعوا يا شعبي يا مودعين”.

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