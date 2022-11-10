Home3 قتلى و4 جرحى في 4 حوادث سير خلال 24 ساعةلبنان 3 قتلى و4 جرحى في 4 حوادث سير خلال 24 ساعة By admin 11/10/2022 شارك أفادت احصاءات غرفة التحكم للحوادث عن سقوط 3 قتلى و4 جرحى في 4 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية. مواضيع متعلقة جلسة انتخاب الرئيس الخامسة.. معوض يتقدم وإسمان جديدان في… 11/10/2022 الفرزلي عن الترسيم: باسيل قايض تحت الطاولة 11/10/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. جرحىحوادثخلالساعةسيرعاجلقتلىلبنان شارك
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