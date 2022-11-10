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لبنان

3 قتلى و4 جرحى في 4 حوادث سير خلال 24 ساعة

By admin
حوادث سير


أفادت احصاءات غرفة التحكم للحوادث عن سقوط 3 قتلى و4 جرحى في 4 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية.

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