Cedar News
Lebanon News


لبنان

بعد تكاثر السرقة.. التسول والنكاشين.. الاشرفية: الأمن الذاتي

By admin

المخاوف المحيطة بالوضع اللبناني في مرحلة الفراغ الرئاسي، ما تكشفه «اللواء» عن اتجاه لدى بعض نواب الاشرفية لفرض امن ذاتي عبر شركات متخصصة، للحفاظ على حد تعبير هولاء على «ممتلكات المواطنين.

مواضيع متعلقة

جلسة انتخاب الرئيس الخامسة.. معوض يتقدم وإسمان جديدان في…

الفرزلي عن الترسيم: باسيل قايض تحت الطاولة

فقد علمت «اللواء» انه وبناءً لطلب مواطنو الاشرفية وأثر انعدام الامن وتكرار حوادث السرقة والنشل والسطو وضماناً لهدوء البال وإشاعة الأمن فقد تعاقدت جمعية الاشرفية 2020 مع شركة أمن خاصة وباشرت مهامها في حفظ الامن بدءاً من 7 تشرين الثاني حيث تم اطلاق ما تم تسميته «ساعة الجوار» التي تتكون من 120 شاباً من الاشرفية يعملون «كملائكة حراس» للسكان من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً وسيرتدي الشبان الذين اطلقت عليهم تسمية «عيون الاشرفية» سترة عليها شعار الشركة وشارة «الاشرفية 2020» وسيتم تمويل عملهم بدعم مالي من السكان والمؤسسات التجارية وسيغطون في غضون 100 يوم مناطق الاشرفية ومحيطها وقد تم تجهيز مركز اتصال متاح على مدار 24 ساعة يمكن الاتصال به على الرقم 643446/76.

الاوساط البيروتية ابدت تخوفاً من الخطوة كونها تشكل مقدمة لتقوم كل منطقة بيروتية بتأمين أمنها الذاتي متسائلة اين القوى الامنية واين حرس مدينة بيروت؟ وأين التجهيز المفترض للحرس البلدي؟ وأين الهيئات؟ وأين الدراجات النارية التي تلقت البلدية كهبات؟ وأين الدوريات؟

ونفت اوساط المجلس البلدي نفت اي علم او اي تنسيق في هذا المجال وكذلك اوساط المحافظة التي نفت اي تعاون مع اصحاب الخطوة مبدية رفضها لهذا الامر الذي يجب ان يكون منوطاً بالقوى الامنية.

وقد علمت «اللواء» ان النائب نديم الجميل تواصل مع محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود طالباً إليه تخصيص الاشرفية باعداد من عناصر فوج الحرس بعد تكاثر عمليات السرقة وانتشار ظاهرة التسول وانتشار النكاشين إلا ان المحافظ عبدو ابلغ الجميل انه لا يمكن ان يخصص منطقة دون اخرى وان الحرس البلدي يقوم بواجبه في حراسة المقار البلدية والحدائق العامة ويسير دوريات وان كانت محدودة وهو يفتقر الى التجهيز والسيارات

F85A241B D637 425B 956A 298FF3A020D0

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

مواضيع تهمك
لبنان

ميقاتي : هناك من يجاهر بالتعطيل والسعي لشل الحكومة وهو لن يصيب الا شؤون البلد…

لبنان

تعرض بئر للمياه على جسر صرير في بلدة الماري للسرقة

لبنان

القاضية غادة عون: بس بلبنان اذا تجرأ قاض وعمل شغلو بدنا نعدمو اسمعوا يا شعبي يا…

لبنان

توقيف شبكة تنشط بتجارة المخدرات نوع Crystal Meth في المتن وكسروان

لبنان

تخلية موقوف بحاجة إلى عملية جراحية عاجلة بمبادرة من ثلاثة قضاة في الشمال

لبنان

جلسة الانتخاب اليوم: تمديد «مسرحية التعطيل».. معسكر الورقة البيضاء يعيد باسيل إلى…

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

3 قتلى و4 جرحى في 4 حوادث سير خلال 24 ساعة

نار عونية» حارقة على برّي.. والملاحقة القضائية لغادة عون…

الإنتخابات الرئاسية: السعودية والحزب يتنافسان ما بين فرنجية…

الحزب… فرنجية أو لا أحد؟ وأوساط لبنان القوي: لا خيار لنا حتى…

وزارة التربية: جهات هدفها سرقة أضواء شاحبة نتيجة تنشر…

1 من 1٬069

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More