أطلاق قنابل مضيئة من داخل مزارع شبعا فوق موقع الرادار

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن جيش العدو الاسرائيلي أطلق قنابل مضيئة من مواقعه داخل مزارع شبعا المحتلة فوق موقع الرادار.

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