Homeأطلاق قنابل مضيئة من داخل مزارع شبعا فوق موقع الرادارلبنان أطلاق قنابل مضيئة من داخل مزارع شبعا فوق موقع الرادار By cedro 11/09/2022 شارك أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن جيش العدو الاسرائيلي أطلق قنابل مضيئة من مواقعه داخل مزارع شبعا المحتلة فوق موقع الرادار. مواضيع متعلقة جلسة انتخاب الرئيس الخامسة.. معوض يتقدم وإسمان جديدان في… 11/10/2022 الفرزلي عن الترسيم: باسيل قايض تحت الطاولة 11/10/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أطلاقالرادارشبعاعاجلفوققنابللبنانمزارعمضيئةموقع شارك
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