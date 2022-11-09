Cedar News
Lebanon News


لبنان

أطلاق قنابل مضيئة من داخل مزارع شبعا فوق موقع الرادار

By cedro
4421293 1667152128

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن جيش العدو الاسرائيلي أطلق قنابل مضيئة من مواقعه داخل مزارع شبعا المحتلة فوق موقع الرادار.

مواضيع متعلقة

جلسة انتخاب الرئيس الخامسة.. معوض يتقدم وإسمان جديدان في…

الفرزلي عن الترسيم: باسيل قايض تحت الطاولة

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

مواضيع تهمك
لبنان

ميقاتي : هناك من يجاهر بالتعطيل والسعي لشل الحكومة وهو لن يصيب الا شؤون البلد…

لبنان

تعرض بئر للمياه على جسر صرير في بلدة الماري للسرقة

لبنان

القاضية غادة عون: بس بلبنان اذا تجرأ قاض وعمل شغلو بدنا نعدمو اسمعوا يا شعبي يا…

لبنان

توقيف شبكة تنشط بتجارة المخدرات نوع Crystal Meth في المتن وكسروان

لبنان

تخلية موقوف بحاجة إلى عملية جراحية عاجلة بمبادرة من ثلاثة قضاة في الشمال

لبنان

جلسة الانتخاب اليوم: تمديد «مسرحية التعطيل».. معسكر الورقة البيضاء يعيد باسيل إلى…

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

3 قتلى و4 جرحى في 4 حوادث سير خلال 24 ساعة

نار عونية» حارقة على برّي.. والملاحقة القضائية لغادة عون…

بعد تكاثر السرقة.. التسول والنكاشين.. الاشرفية: الأمن الذاتي

الإنتخابات الرئاسية: السعودية والحزب يتنافسان ما بين فرنجية…

الحزب… فرنجية أو لا أحد؟ وأوساط لبنان القوي: لا خيار لنا حتى…

1 من 1٬069

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More